Brunello Cucinelli | un sogno premiato ai Fashion Awards raccontato dal film di Tornatore
Brunello Cucinelli premiato alla Royal Albert Hall di Londra: lo stilista e imprenditore italiano ha ricevuto l’ Outstanding Achievement Award conferitogli dal British Fashion Council nel corso dei Fashion Awards, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’intero settore moda. Brunello Cucinelli premiato con l’ Outstanding Achievement Award. A consegnarglielo, sul palco, è stata Sharon Stone, in una sala gremita che ha celebrato il re del cachemire umbro come uno dei grandi protagonisti del lusso contemporaneo. Tra gli ospiti anche Naomie Harris, Poppy Delevingne, Joe Alwyn, Colman Domingo, Marisa Abela, Jamie Bogyo e Saul Nanni, tutti in total look Cucinelli. 🔗 Leggi su Amica.it
