Brunello Cucinelli lancia l’e-commerce senza pagine | così l’AI diventa umana

Brunello Cucinelli presenta un nuovo approccio all’e-commerce, eliminando le tradizionali pagine e integrando l’intelligenza artificiale in modo più naturale. Dal borgo umbro di Solomeo, simbolo di un capitalismo etico e sostenibile, questa innovazione mira a rendere l’esperienza di acquisto più umana e intuitiva, segnando un passo importante nell’evoluzione del commercio digitale.

Dal borgo umbro di Solomeo, simbolo di un capitalismo illuminato e paziente, arriva una rivoluzione digitale che ridefinisce il concetto stesso di shopping online. Brunello Cucinelli ha presentato il nuovo e-commerce della sua maison, attivo da subito in Italia, Stati Uniti e Regno Unito, destinato a espandersi progressivamente in tutti i mercati internazionali. Non si tratta di un semplice restyling tecnologico, ma di un cambio di paradigma che riafferma la centralità dell'essere umano nell'era dell'intelligenza artificiale. Il progetto si basa sulla piattaforma proprietaria Callimacus, sviluppata da Solomei AI, il centro di ricerca voluto dal brand per esplorare le potenzialità creative, scientifiche e tecnologiche dell'intelligenza artificiale.

