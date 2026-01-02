Bournemouth-Arsenal sabato 03 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici della partita Bournemouth-Arsenal, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:30. Dopo un positivo finale di 2025, l'Arsenal cerca continuità in una sfida importante. In questo approfondimento troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati, utili per orientare le tue valutazioni prima del calcio d’inizio.

E' stato un finale di 2025 molto positivo per l'Arsenal, non solo per la squillante e netta vittoria contro l'Aston Villa, ma anche per il concomitante pareggio del Man City contro il Sunderland che permesso a Gunners di allungare a +4 con effetti anche sulle quote antepost. Ora la squadra di Arteta affronterà il Bournemouth.

