Bournemouth-Arsenal sabato 03 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prepariamo l’analisi di Bournemouth-Arsenal, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 18:30. Dopo un finale di 2025 positivo per i Gunners, con una vittoria importante e il pareggio del Manchester City, l'incontro rappresenta un’occasione per valutare formazioni, quote e pronostici. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate per seguire e analizzare questa sfida di Premier League.

E’ stato un finale di 2025 molto positivo per l’Arsenal, non solo per la squillante e netta vittoria contro l’Aston Villa, ma anche per il concomitante pareggio del Man City contro il Sunderland che permesso a Gunners di allungare a +4 con effetti anche sulle quote antepost. Ora la squadra di Arteta affronterà il Bournemouth . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bournemouth arsenal sabato 03 gennaio 2026 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Bournemouth-Arsenal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Elche-Villarreal (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Grande sfida al Manuel Martinez Valero

Leggi anche: Juventus-Lecce (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Premier League e Ligue 1: tutte le gare di fine e inizio anno su Sky e NOW; quote Bournemouth Arsenal: il pronostico sui Gunners; Premier, il City pronto a sborsare 75 milioni per Samenyo; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.

bournemouth arsenal sabato 03Pronostici Bournemouth - Arsenal: i Gunners puntano alla vetta - Arsenal, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match. goal.com

Arsenal-Bournemouth: le probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - L'Arsenal attende il Bournemouth già salvo e senza obiettivi stagionali, i Gunners cercano un successo per confermarsi in vetta alla classifica. calciomercato.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.