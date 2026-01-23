Bounou e Koulibaly accendono la festa in casa Al-Hilal So Foot

Bounou e Koulibaly, due calciatori di nazionalità marocchina e senegalese, hanno contribuito a creare un clima di convivialità e rispetto all’interno della squadra Al-Hilal. Nonostante le recenti polemiche, la loro presenza ha rafforzato il senso di unità tra i membri del team, riflettendo un ambiente di collaborazione e valorizzazione delle diversità. Un esempio di come lo sport possa superare le controversie e promuovere valori di rispetto reciproco.

Un marocchino e un senegalese in casa Al-Hilal, e l'atmosfera è di festa e rispetto reciproco. Tutto questo nonostante le ultime polemiche. pic.twitter.comZrF0ke6IgH — AlHilal Saudi Club (@AlhilalEN) January 23, 2026 Scrive So Foot: "Il club dell' Al-Hilal ha pubblicato un video del ritorno di Kalidou Koulibaly, accolto come si deve dopo la Coppa d'Africa: torta, sorrisi e abbracci nello spogliatoio. Campione d'Africa con il Senegal, l'ex napoletano ha ricevuto l'ovazione di tutto il gruppo, in un'atmosfera lontana dal caos che ha accompagnato la finale. Una scena semplice, quasi banale, ma che contrasta con i dibattiti accesi degli ultimi giorni.

