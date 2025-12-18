Canti natalizi produzioni artigianali e gastronomia accendono la festa a Bertinoro

Vieni a scoprire l’atmosfera magica del mercatino di Natale a Bertinoro, l’ultimo appuntamento della stagione. Domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 17, piazza della Libertà si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio con bancarelle di artigianato, gastronomia e canti tradizionali. Un’occasione unica per trovare regali originali e immergersi nelle festività, tra musica e spirito di condivisione.

Domenica 21 dicembre ultimo appuntamento con il mercatino di Natale di Bertinoro. Dalle ore 10 alle ore 17, piazza della Libertà accoglierà le bancarelle degli artigiani e dei produttori, dove poter cercare gli ultimi regali all'insegna dell'originalità, ma non mancherà neanche la musica con.

