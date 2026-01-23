Bonus sociali Arera alza l’Isee per accedere agli sconti | ecco qual è la soglia 2026

L’Arera ha annunciato l’aumento della soglia ISEE per l’accesso ai bonus sociali nel 2026. Questa modifica mira a garantire un sostegno più ampio alle famiglie italiane con difficoltà economiche, facilitando l’accesso agli sconti su utenze e servizi essenziali. Di seguito, vengono illustrate le nuove soglie e le modalità per usufruirne, nel rispetto delle normative vigenti.

I bonus sociali 2026 rappresentano una misura fondamentale per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie italiane che si trovino in condizioni di vulnerabilità economica. Nelle ultime ore, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha ufficializzato l’innalzamento della soglia dell’Isee per accedere alle agevolazioni, recependo l’adeguamento triennale legato all’inflazione. Il provvedimento mira a proteggere i nuclei familiari dai rincari dei costi energetici e dei servizi essenziali attraverso un automatismo che facilita la gestione e l’erogazione dei benefici. È importante notare che l’aggiornamento dei parametri reddituali permette a una platea più ampia di cittadini di beneficiare delle riduzioni previste per le utenze domestiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

