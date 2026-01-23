Bonus Mobili al 50% anche sulle seconde case Come richiedere la detrazione

Il Bonus Mobili, che permette di usufruire di una detrazione fiscale del 50%, è esteso anche alle seconde case fino al 31 dicembre 2026. Per richiederlo, è necessario rispettare le normative vigenti e conservare la documentazione di spesa. Ricordiamo che questa agevolazione non può essere cumulata con il bonus elettrodomestici. Informarsi correttamente aiuta a beneficiare delle opportunità offerte dalla normativa vigente.

Il Bonus Mobili ed elettrodomestici 2026 si applica anche alle seconde case: la conferma giunge dall'Agenzia delle Entrate, dopo l'approvazione della Legge di Bilancio. L'agevolazione prevede una detrazione Irpef del 50% calcolata su una spesa massima di 5.000 euro per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di interventi edilizi agevolati. L'impianto della norma non cambia: l'incentivo si attiva solo in presenza di lavori di recupero edilizio. Gli arredi inoltre devono essere comprati entro il 31 dicembre 2026, e i lavori devono risultare avviati a partire dal 1° gennaio 2025.

