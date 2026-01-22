Fisco bonus mobili al 50% anche per le seconde case

Il settore edilizio continua a offrire opportunità di agevolazioni fiscali anche per le seconde case, con il bonus mobili al 50%. Dopo la fine del superbonus al 110%, queste detrazioni rappresentano un supporto importante per chi investe in ristrutturazioni e arredi. Il governo ha confermato tali incentivi anche per il 2026, mantenendo un elemento di sostegno stabile per il settore edile e i contribuenti.

Non di soli bonus viviamo in Italia. Ma quelli legati all'edilizia sono tra i più utilizzati e, una volta eliminato il superbonus al 110%, che tanti problemi ha creato ai conti pubblici, il governo ha confermato anche per il 2026 le detrazioni fiscali fondamentali. E in questi primi giorni dell'anno l'Agenzia delle Entrate sta pubblicando le nuove Guide. Tra queste c'è quella del "bonus mobili", che aveva alcuni lati oscuri, ora chiariti. Come noto, il bonus mobili permette una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare immobili residenziali oggetto di ristrutturazione.

Bonus mobili seconda casa 2026: detrazione del 50 per cento valida anche per più immobiliIl bonus mobili 2026 permette di usufruire di una detrazione del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, applicabile sia alla prima che alla seconda casa.

