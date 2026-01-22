Il Bonus Mobili 2026 conferma la sua validità, includendo anche le seconde case. La detrazione del 50% si applica agli interventi di ristrutturazione e rinnovo degli arredi, con un limite massimo di 5.000 euro. Questa misura permette ai proprietari di usufruire di un vantaggio fiscale anche per immobili non ad uso principale, favorendo il rinnovamento degli spazi abitativi in modo più accessibile e sostenibile.

Il Bonus Mobili c’è anche nel 2026 e, novità, vale anche per le seconde case. La detrazione fiscale del 50% per chi, ristrutturando vuole rinnovare l’arrendamento potrà godere di un risparmio fiscale con tetto massimo di 5mila euro. Requisiti e regole sono pubblicate nella nuova guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Cos’è il bonus mobili 2026 e quanto si può recuperare. La misura, introdotta nel 2013 e prorogato più volte, è confermata integralmente quest’anno, senza più distinguere tra abitazione principale e altri immobili. Il bonus mobili permette di recuperare il 50% di quanto speso per comprare mobili ed elettrodomestici di grandi dimensioni destinati a una casa in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus Mobili 2026: detrazione del 50% anche per le seconde case

Bonus mobili 2026 al 50% fino a 5.000 euro anche per le seconde case, i requisiti per accedereIl Bonus Mobili 2026 prevede una detrazione del 50% fino a 5.

Fisco, bonus mobili al 50% anche per le seconde caseIl settore edilizio continua a offrire opportunità di agevolazioni fiscali anche per le seconde case, con il bonus mobili al 50%.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Bonus Mobili 2026: confermato il 50% Tutte le novità

Argomenti discussi: Bonus mobili ed elettrodomestici confermato anche per il 2026; Tre bonus edilizi e due aliquote per il 2026; Bonus Mobili 2026: dall’Agenzia delle Entrate la nuova guida; Come funziona il nuovo bonus mobili ed elettrodomestici.

Bonus Mobili 2026: detrazione del 50% anche per le seconde caseRisparmio fino a 2500 euro per chi arreda, ristrutturando. Cosa cambia, chi può ottenerlo e come pagare per non perdere il beneficio ... panorama.it

Bonus mobili 2026, tetto fino a 5.000 € e nuove regole per arredi ed elettrodomesticiBonus mobili 2026: detrazione Irpef al 50% fino a 5.000 € per l'acquisto degli arredi e dei grandi elettrodomestici anche per seconde case, se legati a lavori ... alfemminile.com

Anche nel 2026 è attivo il bonus per mobili ed elettrodomestici, ma con nuove regole da rispettare per ottenere la detrazione. Tra i requisiti c’è una soglia di spesa da non superare - facebook.com facebook

Bonus mobili, nel 2026 al 50% anche per le seconde case (ma non è cumulabile con il bonus elettrodomestici): la guida x.com