Trump torna alla carica sulla Groenlandia | Ne abbiamo bisogno per la sicurezza La premier Frederiksen sbotta | Basta minacce non siamo in vendita

Donald Trump ha nuovamente espresso interesse per la Groenlandia, sottolineando la sua importanza strategica per la sicurezza degli Stati Uniti e dell’Europa. La premier danese Mette Frederiksen ha risposto con fermezza, respingendo le minacce e ribadendo che l’isola non è in vendita. La questione riflette tensioni geopolitiche e l’importanza crescente delle risorse e delle posizioni strategiche nell’Artico.

Donald Trump torna a rilanciare sulla Groenlandia e lo fa con toni sempre più duri, legando apertamente il destino dell’isola alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e dell’Europa. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente americano ha ribadito che Washington considera strategico il controllo del territorio artico: «Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non sarà in grado di occuparsene». Secondo il presidente Usa, la presenza crescente di potenze rivali rende l’isola un nodo cruciale nello scontro globale: «In questo momento la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque». 🔗 Leggi su Open.online

