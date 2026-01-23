Bologna-Celtic la rissa Scontri con i rossoblù Fermati 50 scozzesi

Prima della partita di Europa League tra Bologna e Celtic, si sono registrati lievi scontri tra le tifoserie nei pressi dello stadio. La polizia ha fermato circa 50 tifosi scozzesi per garantire la sicurezza dell’evento. L’atmosfera pre-partita è stata caratterizzata da tensione, con interventi mirati per prevenire escalation di eventuali incidenti.

Un pre-partita carico di tensione quello che ha preceduto il match di Europa League fra il Bologna e il Celtic, tra scontri – seppur minimi – tra tifoserie nell’area dello stadio. Due tempi, brevissimi, per gli scozzesi e i bolognesi, che si sono affrontati prima in via Andrea Costa, all’esterno di un bar simbolo della fede rossoblù, e poi nel tratto compreso tra la rotonda Bernardini e via Irma Bandiera. Tafferugli bloccati fortunatamente sul nascere grazie all’intervento in primo luogo delle pattuglie e in seconda battuta grazie a quello dei poliziotti in tenuta anti-sommossa, sotto la lente degli agenti della Digos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Europa-League, Bologna-Celtic 2-2: Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesiNel match della settima giornata di Europa League, Bologna e Celtic Glasgow si sono affrontate allo stadio Dall'Ara, terminando con un pareggio 2-2.

Diretta gol Europa League: Bologna Celtic 0-1, che pasticcio di Skorupski! Scozzesi in 10 uominiSegui in tempo reale le partite di Europa League: Bologna-Celtic alle 18:45 e Roma-Stoccarda alle 21:00.

