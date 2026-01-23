Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha revocato l’invito al Canada a partecipare al “Board of Peace”, il nuovo organismo istituito di recente. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra i due paesi, segnando un ulteriore passo in uno scontro diplomatico in corso. Questa scelta evidenzia le difficili relazioni bilaterali e le sfide nei rapporti tra Stati Uniti e Canada.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato l’invito rivolto al Canada a unirsi al suo “ Consiglio per la pace ” di recente costituzione, nell’ultimo scontro tra i due vicini nordamericani. “Vi prego di far sì che questa lettera serva a comunicare che il Board of Peace sta ritirando l’invito rivoltovi in??merito all’adesione del Canada”, ha affermato Trump su Truth Social in un post indirizzato al Primo Ministro Mark Carney, che questa settimana ha fatto notizia per aver lanciato l’allarme su una “rottura” nell’ordine globale guidato dagli Stati Uniti. Il Canada aveva dichiarato che, sebbene non avrebbe pagato per far parte del consiglio, avrebbe aderito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ritira l’invito del Canada al “Board of Peace”

Mo: Egitto, 'al-Sisi sta valutando se accettare invito Trump a far parte del 'Board of Peace''Il ministero degli Esteri egiziano ha comunicato che il presidente Abdel Fattah al-Sisi sta valutando l’invito ricevuto dal presidente Donald Trump a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.

Invito scandaloso, Trump ha chiesto Vladimir Putin a fare parte del Board of PeaceRecentemente, Donald Trump ha invitato Vladimir Putin a entrare a far parte del Board of Peace, un passo che ha suscitato attenzione a livello globale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Board Gaza, Trump ritira invito a Carney. La Spagna si sfila; Trump inaugura il Board of Peace con una ventina di firme: Italia e Polonia vogliono entrare - Trump: Italia e Polonia vogliono entrare nel Board of Peace; Trump ritira l’invito del Canada al Board of Peace; Trump ritira l'invito a Carney per il Board of Peace.

Board Gaza, Trump ritira invito a CarneyOggi si conclude la 56esima edizione del World Economic Forum, con la partecipazione, tra gli altri, di 65 capi di stato e di governo ... ilsole24ore.com

Trump ritira l'invito a Carney per il Board of PeaceLo scontro fra Trump a il premier canadese si è acceso a Davos (GR), dove il premier canadese ha parlato di un'era di rivalità fra le grandi potenze ... tio.ch

Mentre secondo #Federvini l’ #export italiano rischia di frenare, #Trump ritira la minaccia di nuovi #dazi. Infine, uno sguardo a #Davos per l’incontro tra politica e alta finanza al #WorldEconomicForum. Per saperne di più ascolta #FocusEconomia: tinyurl.com/ x.com

Trump esclude l’opzione militare in Groenlandia e ritira i dazi: la deterrenza funziona L’articolo di Paola Peduzzi Nel suo discorso a Davos, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha escluso l’utilizzo della forza militare per annettere la Groenlandia, l’ - facebook.com facebook