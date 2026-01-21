Board of Peace Netanyahu accetta l’invito di Trump

Il 21 gennaio, durante il World Economic Forum di Davos, si terrà la cerimonia di firma del Board of Peace, istituito da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e favorire la risoluzione dei conflitti internazionali. Netanyahu ha accettato l’invito a partecipare, segnando un passo importante nel dialogo internazionale e nelle iniziative di pace promosse dagli Stati Uniti.

La firma per la nascita del Board of Peace, l’organismo promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l’obiettivo di vigilare sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e di intervenire più in generale nella risoluzione dei conflitti internazionali, è prevista per giovedì 21 gennaio, a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. All’iniziativa ha aderito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, come comunicato dal suo ufficio. La notizia è stata riportata dal Times of Israel. Tel Aviv entra così a far parte del gruppo di Paesi che hanno accettato l’invito di Trump, insieme ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il rischio più evidente è che il Board of Peace diventi uno strumento di legittimazione politica, più che un meccanismo per ridurre i conflitti. L’impostazione personalistica e la mancanza di controllo esterno alimentano dubbi sulla sua reale credibilità interna x.com