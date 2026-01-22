Nel contesto internazionale attuale, Volodymyr Zelensky sottolinea la necessità di un’Europa con una difesa comune, criticando le politiche sugli asset russi e affermando che, senza un’unione, il continente rischia di frammentarsi. Domani si svolgerà un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, mentre Trump sfida l’Onu con iniziative sul Board of Peace. Intanto, si intensificano le discussioni sulle tensioni a Gaza.

«Gli europei, anziché stare insieme contro la Russia, invece di diventare una potenza globale, restano un continente bellissimo ma frammentato, un caleidoscopio di piccole e medie potenze». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando al World Economic Forum di Davos, in Svizzera. «L'Europa ha cercato di convincere Trump a cambiare, ma lui non cambierà, rimane quello che è, ha detto che ama l'Europa, ma non ascolterà questo tipo di Europa», ha aggiunto Zelensky. «Uno dei problemi più grandi dell'Europa di oggi è il modo di pensare, alcuni leader europei sono europei di origine, ma non a favore dell'Europa», ha sottolineato, lamentando che l'Europa non agisce come «una grande potenza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Agite». Domani trilaterale con Usa e Russia | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza

Zelensky durissimo con l'Europa: «Sugli asset russi ha vinto Putin. Sembra il giorno della marmotta: ora agite» | Trump sfida l'Onu con il Board of Peace. Le slide su Gaza Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente l’Europa a Davos, sottolineando la necessità di una difesa comune per evitare frammentazioni.

Zelensky: «Sugli asset russi ha vinto Putin. L'Europa si muova, ci sembra di vivere nel giorno della marmotta: non cambia nulla» |Trump sfida l'Onu e vara il Board of Peace Nell’attuale scenario internazionale, le dichiarazioni di Zelensky evidenziano una percezione di immobilismo, mentre le azioni di Trump e le discussioni in corso riflettono un contesto di crescente complessità geopolitica.

