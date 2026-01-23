board of peace della vergogna ma meloni smania per aderire

Durante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, un’iniziativa volta a promuovere soluzioni alle crisi internazionali. Alla conferenza, sono stati coinvolti diversi leader mondiali, tra alleati e autocrati, con Trump nominato presidente a vita. Nel frattempo, in Italia, Meloni manifesta interesse per l’adesione, suscitando attenzione sulle dinamiche diplomatiche e politiche in corso.

Donald Trump ha messo in scena giovedì a Davos la sua visione per risolvere le crisi internazionali, allargando l’orizzonte anche oltre la Striscia di Gaza, e chiamando a raccolta una ventina di leader, tra fedeli alleati e autocrati, per inaugurare con una firma a margine del World Economic Forum il Board of Peace, di cui il tycoon sarà presidente a vita. “Nutriamo seri dubbi su una serie di elementi contenuti nello statuto del Consiglio di pace relativi al suo ambito di competenza, alla sua governance e alla sua compatibilità con la Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gaza, Meloni: interessati a Board of peace ma per firma serve più tempoL’Italia mantiene una posizione di apertura nei confronti del Board of Peace proposto da Donald Trump, ma deve affrontare un ostacolo costituzionale che impedisce la firma immediata.

Board of Peace, Meloni: “Italia aperta e disponibile ma ci serve più tempo”Il Board of Peace e il presidente Meloni hanno sottolineato che l’Italia rimane aperta e disponibile, ma evidenziano la necessità di più tempo per affrontare alcune questioni.

