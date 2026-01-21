Gaza Meloni | interessati a Board of peace ma per firma serve più tempo

L’Italia mantiene una posizione di apertura nei confronti del Board of Peace proposto da Donald Trump, ma deve affrontare un ostacolo costituzionale che impedisce la firma immediata. La ministra Meloni ha precisato che, sebbene interessata, l’Italia necessita di più tempo per valutare e superare le questioni legali prima di prendere una decisione definitiva.

Roma, 21 gen. (askanews) – “La posizione dell’Italia è una posizione di apertura” verso il board of peace proposto da Donald Trump ma “c’è un problema costituzionale” che “non ci consente di firmare domani. Ci serve più tempo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante lo speciale Porta a Porta. “Noi siamo aperti, disponibili e interessati per almeno due ragioni. C’è per noi un problema costituzionale, di compatibilità perchè dalla lettura dello statuto è emerso che ci sono alcuni elementi incompatibili con la nostra Costituzione, questo non ci consente di firmare sicuramente domani, ci serve più tempo, c’è un lavoro che va fatto ma la mia posizione rimane di apertura”, ha sottolineato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Board of Peace, Meloni: “Italia aperta e disponibile ma ci serve più tempo”Il Board of Peace e il presidente Meloni hanno sottolineato che l’Italia rimane aperta e disponibile, ma evidenziano la necessità di più tempo per affrontare alcune questioni.

Meloni: «Problema costituzionale, serve più tempo per il Board per Gaza»Il governo italiano ha dichiarato di essere aperto e disponibile a valutare la questione del Board per Gaza, riconoscendo però un problema di carattere costituzionale che richiede più tempo per essere affrontato adeguatamente.

