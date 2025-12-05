Inter News 24 Bovo senza parole dopo l’esordio con l’Inter: «Un sogno che si avvera!». Il messaggio social del centrocampista dell’Inter U23. La prima volta non si scorda mai, e per Leonardo Bovo la notte di San Siro resterà indelebile. L’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Venezia ha segnato il debutto ufficiale del giovane centrocampista classe 2005 con la maglia dell’ Inter. Lanciato nella mischia da Cristian Chivu nel corso del secondo tempo, il regista ha rilevato il compagno di reparto Petar Sucic, vivendo l’emozione di calcare il prato del “Meazza” in una gara che valeva la qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bovo senza parole dopo l’esordio con l’Inter: «Un sogno che si avvera!» – FOTO