Spagna la strage del binario rotto | cosa ha provocato lo schianto fra i treni dell’alta velocità

Un guasto nei binari, come un giunto rotto, può avere conseguenze gravi. Nel 2023, in Spagna, un incidente tra due treni ad alta velocità ad Adamuz ha causato il deragliamento, rappresentando il più grave disastro ferroviario nel paese dal 2013. Questa vicenda evidenzia l’importanza di manutenzione e controlli accurati per garantire la sicurezza sui binari.

Roma – Un semplice giunto rotto nei binari potrebbe aver provocato il deragliamento di un treno ad alta velocità ad Adamuz nel sud della Spagna nel più grande disastro ferroviario del paese dal 2013. Gli investigatori ne hanno trovato uno spaccato, assieme a tracce di usura. Un indizio del fatto che il problema era presente da tempo, secondo quanto ha detto una fonte all'agenzia di stampa Reuters. Il deragliamento che ha coinvolto alle 19.39 di domenica sera due treni sulla linea di alta velocità Madrid-Andalusia nella cittadina in provincia di Cordova ha provocato 40 morti e oltre 150 feriti. Numeri che potrebbero ancora salire.

