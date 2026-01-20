L’indagine sull’incidente ferroviario in Spagna si concentra sulla zona di saldatura del binario, particolarmente vulnerabile agli sbalzi termici. La crepa rilevata sulla rotaia indica un possibile punto di debolezza, che può compromettere la stabilità della linea. Analizzare le cause di tali danni è fondamentale per migliorare la sicurezza e prevenire futuri incidenti, garantendo un funzionamento più affidabile del sistema ferroviario.

La rotaia che si crepa proprio all’altezza della saldatura, nel punto di maggiore debolezza. Una, due, tre ruote riescono comunque a passare. Poi la frattura si allarga, fino a quando a una carrozza – la sesta – manca l’appoggio per superare quei 30 e più centimetri di vuoto. A quel punto, il disastro è compiuto. Tre vagoni sbandano, escono dal tracciato a oltre 200 chilometri orari, invadono i binari che corrono paralleli nella direzione opposta, si accartocciano. Venti secondi e arriva a tutta velocità un altro treno che si trova le rotaie impegnate dalle carrozze deragliate. L’impatto è devastante: oltre 40 morti e altrettanti feriti ospedalizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I lavori di saldatura del binario e le rotaie sensibili agli sbalzi termici: su cosa punta l’indagine sull’incidente dei treni in Spagna

Il binario rotto e l’allarme dei macchinisti per le vibrazioni: le ipotesi sull’incidente dei treni in AndalusiaUn ipotesi sull’incidente ferroviario di Adamuz, in Andalusia, prende in considerazione un pezzo di rotaia saltato via, probabilmente a causa di una saldatura difettosa.

Scontro tra due treni in Spagna, le possibili cause e il racconto dei passeggeri sull'incidente in AndalusiaUn grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, Spagna, con un impatto che ha causato almeno 39 decessi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Dal gelo di Cortina ai tetti di Messina sono già otto i morti del lavoro; Nel 2026 già 8 vittime accertate sul lavoro. ANMIL: Non è il Paese che vogliamo; Infortunio nel cantiere del ponte di Piediripa, operaio di 51 anni portato all'ospedale di Torrette; Tragedia sul lavoro in Sicilia: operaio precipita nel vuoto e muore, era originario di Avellino. Prima morte bianca dell’anno.

Macerata, operaio precipita nel cantiere del ponte: soccorso dall'eliambulanza - MACERATA - Infortunio sul lavoro questa mattina a Piediripa di Macerata. Secondo una prima ricostruzione un operaio intento a eseguire lavori di ... msn.com

# ** Lavori di saldatura per imprenditori ** ** I prezzi variano da 30 € a 40 €/ora ** *(Per progetti complessi e urgenti, contribuiamo anche ai costi di trasporto e alloggio.)* **Il prezzo per il lavoro dipende da:** 1. Tipo di incarico 2. Luogo di lavoro 3. Q - facebook.com facebook