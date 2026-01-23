Bimba di 5 anni muore in strada nel Tarantino ipotesi meningite | Da tre giorni aveva mal di testa

Una bambina di cinque anni è deceduta a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo aver accusato un malore improvviso durante una passeggiata con la madre. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, con l’ipotesi di meningite. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, che si trova a fare i conti con questa tragica perdita.

Tragedia a Crispiano, in provincia di Taranto, dove una bambina di cinque anni è morta questa mattina – venerdì 23 gennaio – a causa di un improvviso malore mentre passeggiava con la madre. La piccola si è accasciata a terra perdendo conoscenza e, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, non è stato possibile salvarle la vita. Nei giorni precedenti, la bambina aveva mostrato alcuni sintomi preoccupanti, tra cui forti mal di testa e inappetenza, che avevano già allarmato la famiglia. Le ipotesi sulla morte. Sul posto, i sanitari hanno trovato la piccola in arresto cardiaco e hanno tentato per circa un’ora di rianimarla.🔗 Leggi su Open.online

Bimba di 5 anni morta in strada a Crispiano vicino Taranto, ipotesi meningite: aveva mal di testa da 3 giorni

Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testa

Tragedia a Crispiano, muore bimba di cinque anni: sgomento e prime ipotesi sul decesso

Bimba di 5 anni muore in strada, aveva mal di testa da giorni

