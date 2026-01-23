A Crispiano, in provincia di Taranto, una bambina di 5 anni è deceduta in strada. Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere meningite, miocardite o un aneurisma. La situazione è al momento sotto verifica da parte delle autorità sanitarie, che stanno conducendo approfondimenti per chiarire le circostanze della tragedia.

A Crispiano, in provincia di Taranto, il 23 gennaio è morta in strada una bambina di 5 anni mentre era con la mamma. Da giorni avrebbe sofferto di mal di testa e inappetenza ed è stata trovata, dai sanitari intervenuti sul posto e che non sono riusciti a rianimarla, in arresto cardiaco in asistolia. Tra le ipotesi, in attesa dell’autopsia, una meningite, miocardite virale o un aneurisma. “Sono devastato”, le parole di Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto. Morta bambina a Taranto, ipotesi meningite Le ipotesi sulla morte della bambina Meningite, tra i sintomi anche il mal di testa Morta bambina a Taranto, ipotesi meningite Nella mattina del 23 gennaio, una tragedia ha colpito il comune di Crispiano, in provincia di Taranto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba di 5 anni morta in strada a Crispiano vicino Taranto, ipotesi meningite: aveva mal di testa da 3 giorni

Crispiano: bambina di cinque anni morta in strada Aveva mal di testa da alcuni giorniA Crispiano, una bambina di cinque anni è deceduta dopo aver accusato mal di testa nei giorni precedenti.

Una bambina di cinque anni è morta in casa, da giorni aveva mal di testa: la tragedia è avvenuta a TarantoUna bambina di cinque anni è deceduta questa mattina a Crispiano, Taranto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Violentò una bimba di 10 anni che rimase incinta, condannato a 5 anni perché il giudice ha riqualificato il…; Violenza su bimba di 10 anni, Fratelli d’Italia annuncia ispezione ministeriale per l’esclusione dello stupro; Sale giochi per bimba 1 anno Outlet Online giochi bambina 1 anno; Atti sessuali con una bimba (che resta incinta): condannato a 5 anni di carcere.

Bimba di 5 anni muore in casa, aveva mal di testa da giorniUna bambina di 5 anni è morta nella mattinata del 23 gennaio a Crispiano (Taranto), all'interno dell'abitazione in cui viveva con la famiglia. A quanto si apprende, la piccola da alcuni giorni accusav ... rainews.it

Bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, è detenuto in TexasUn bimbo di cinque anni è stato arrestato dagli agenti dell'immigrazione alla periferia di Minneapolis mentre tornava a casa da scuola ed è stato portato assieme al padre in un centro di detenzione in ... ansa.it

+++Dramma dopo giorni di mal di testa: muore una bimba di 5 anni+++ - facebook.com facebook

I poliziotti dell'immigrazione hanno fermato un bimbo di 5 anni e una bimba di 10. Arrestati anche due adolescenti x.com