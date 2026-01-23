Biciclette e isola pedonale | potranno entrare ma se c' è folla andranno condotte a mano

Le biciclette possono entrare nelle zone pedonali, ma in presenza di affollamento è necessario scenderle e condurle a mano. Questa norma mira a garantire la sicurezza di tutti i passanti, favorendo un ambiente più ordinato e tranquillo nelle aree dedicate alla mobilità sostenibile e al pedonale. È importante rispettare queste disposizioni per conciliare l’uso delle biciclette con la tutela degli spazi pubblici.

Sulle biciclette in isola pedonale è un mezzo passo indietro: niente divieto, possono entrare, ma, se e quando c’è folla, bisogna scendere e portarle a mano. Divieto di ingresso invece per i monopattini elettrici, mentre per le biciclette elettriche o a pedalata assistita, va attivata la modalità.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Isola pedonale del centro storico, in futuro niente bicicletteL’isola pedonale del centro storico di Latina potrebbe, in futuro, vietare l’uso delle biciclette per regolamento.

Chivu convoca Darmian e Calhanoglu per la Supercoppa, ma potranno giocare solo se…Chivu ha selezionato Darmian e Calhanoglu per la Supercoppa italiana in Arabia, ma le loro possibilità di scendere in campo dipendono da specifici requisiti.

Biciclette e isola pedonale: potranno entrare, ma se c'è folla andranno condotte a manoSulle biciclette in isola pedonale è un mezzo passo indietro: niente divieto, possono entrare, ma, se e quando c’è folla, bisogna scendere e portarle a mano. Divieto di ingresso invece per i ... latinatoday.it

Mobilità e bici nell’isola pedonale, Majocchi: Il problema non sono i comportamenti, ma il modello di cittàSecondo Majocchi, la scelta di intervenire con provvedimenti episodici e generalizzati dimostra l’assenza di una strategia urbana chiara ... latinacorriere.it

Il problema non sono le bici, ma il modello di città Tra divieti episodici e mancanza di visione, Latina continua a intervenire sui comportamenti invece di progettare la città. Il dibattito di questi giorni sulle biciclette nell’isola pedonale mette in luce un limite ormai facebook