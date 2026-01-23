Biciclette e isola pedonale | potranno entrare ma se c' è folla andranno condotte a mano

Le biciclette possono entrare nelle zone pedonali, ma in presenza di affollamento è necessario scenderle e condurle a mano. Questa norma mira a garantire la sicurezza di tutti i passanti, favorendo un ambiente più ordinato e tranquillo nelle aree dedicate alla mobilità sostenibile e al pedonale. È importante rispettare queste disposizioni per conciliare l’uso delle biciclette con la tutela degli spazi pubblici.

Sulle biciclette in isola pedonale è un mezzo passo indietro: niente divieto, possono entrare, ma, se e quando c’è folla, bisogna scendere e portarle a mano. Divieto di ingresso invece per i monopattini elettrici, mentre per le biciclette elettriche o a pedalata assistita, va attivata la modalità.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

