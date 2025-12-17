Chivu convoca Darmian e Calhanoglu per la Supercoppa ma potranno giocare solo se…

Chivu ha selezionato Darmian e Calhanoglu per la Supercoppa italiana in Arabia, ma le loro possibilità di scendere in campo dipendono da specifici requisiti. La convocazione dei due calciatori sottolinea l'importanza della partita e le strategie dell'Inter. Di seguito i dettagli sulla situazione e le condizioni che potrebbero influenzare la loro partecipazione.

© Internews24.com - Chivu convoca Darmian e Calhanoglu per la Supercoppa, ma potranno giocare solo se… Inter News 24 Mister Chivu ha portato in Arabia per la Supercoppa italiana sia Darmian che Calhanoglu. I due però potranno giocare solamente in questo caso. L’ Inter si prepara a decollare verso l’Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, ma la lista dei convocati dell’allenatore rumeno Cristian Chivu deve fare i conti con una gestione oculata degli infortunati. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, sul volo per Riyadh saliranno anche il regista turco Hakan Calhanoglu e il difensore polivalente Matteo Darmian, sebbene entrambi abbiano continuato a lavorare a parte nell’ultimo allenamento svolto ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Infortuni Inter, parla Chivu: «Darmian verrà in Supercoppa. E Calhanoglu…» Leggi anche: Inter, Sorrentino: “Primo gol contro il Verona? La squadra di Chivu senza Calhanoglu è un’altra cosa, una palla così la mette solo un campione” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, verso la Supercoppa: in partenza anche Calhanoglu e Darmian - Giovedì 18 dicembre, a Riad, prenderà il via la Supercoppa Italiana, con le semifinali. sportpaper.it

Inter, Calhanoglu e Darmian recuperano per Riyad? Le ultime sulle loro condizioni - Domani pomeriggio l'Inter partirà in direzione Riyadh, dove i nerazzurri saranno impegnati nella Supercoppa Italiana. tuttonapoli.net

Inter, Chivu convoca un altro U23 per il Genoa: scopriamo chi è - facebook.com facebook

Darmian prosegue il percorso di riatletizzazione, come sottolineato dallo stesso Chivu ieri in conferenza stampa Secondo il Corriere dello Sport al momento è difficile ipotizzare una convocazione per Genova #Inter #Darmian #SpazioInter x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.