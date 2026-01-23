biathlon lisa vittozzi nona nella short individual di nove mesto lontana wierer doppietta ancora francese

Nella seconda giornata di gare a Nove Mesto, Lisa Vittozzi si è classificata nona nella short individual, distanziata da Wierer. La competizione, svoltasi nel suggestivo scenario serale della Cechia, ha visto ancora una doppietta francese. La sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 prosegue con questa prova, confermando l’intenso livello di questa stagione.

Seconda giornata di gare nello scenario serale di Nove Mesto na Morave, in Cechia, sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi è ormai agli sgoccioli e alcune nazioni, Norvegia e Svezia in testa, hanno già iniziato a fare scelte strategiche, orientando la programmazione verso l’appuntamento a Cinque Cerchi. Da questa premessa è impossibile prescindere per raccontare quanto accaduto nella 12,5 km Short Individual femminile. Sulle nevi ceche, il format di gara prometteva – almeno sulla carta – maggiori chance per le fondiste pure rispetto alla 15 km Individuale tradizionale, complice un sistema di penalità più indulgente: 45 secondi per ogni errore al tiro, anziché il classico minuto pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it

