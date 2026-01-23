Segui in diretta il Live Biathlon Short Individual femminile a Nove Mesto 2026. Le azzurre hanno accusato alcune imprecisioni, con Vittozzi che conclude ottava. La gara si sviluppa con aggiornamenti sui tempi e sugli errori, mentre la doppietta francese si conferma protagonista. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti e le posizioni di partenza, con un occhio alle performance delle atlete in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.20: Altro doppio errore di Auchentaller, 2020 per Steiner che punta alla top 10, potrebbe superare Vittozzi 19-16 Sidorowicz è decima al traguardo 19-15: Irwin è 11ma al traguardo 19.14: Secondo zero di Auchentaller che è 17ma dopo tre poligoni, bene Sidorowicz, ottava dopo quattro poligoni, Preuss è terza al traguardo, è calata nel finale ma sarà sul podio 19.12: Un erfrore di Irwin che perderà tante posizioni con 1920 19.11: Haecki Gross chiude al quarto posto, Carrara è 33ma, Baserga chiude al nono posto 19.10: Vittozzi chiude al sesto posto a 1’40” da Braisaz, Wierer è 13ma al traguardo 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: azzurre imprecise, Vittozzi ottava. Doppietta francese

