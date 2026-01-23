Segui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual femminile a Nove Mesto 2026. Le atlete italiane, tra cui Vittozzi, hanno accusato qualche imprecisione, con la campionessa azzurra che si è classificata nona. La competizione vede la vittoria della doppietta francese e una prestazione significativa di Steiner, che si è piazzata sesta. Aggiorna la diretta per tutti i dettagli e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.27: Gran gara di Steiner che chiude al sesto posto, Auchentaller conclude al 30mo posto 19.20: Altro doppio errore di Auchentaller, 2020 per Steiner che punta alla top 10, potrebbe superare Vittozzi 19-16 Sidorowicz è decima al traguardo 19-15: Irwin è 11ma al traguardo 19.14: Secondo zero di Auchentaller che è 17ma dopo tre poligoni, bene Sidorowicz, ottava dopo quattro poligoni, Preuss è terza al traguardo, è calata nel finale ma sarà sul podio 19.12: Un erfrore di Irwin che perderà tante posizioni con 1920 19.11: Haecki Gross chiude al quarto posto, Carrara è 33ma, Baserga chiude al nono posto 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: azzurre imprecise, Vittozzi nona. Doppietta francese

LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: azzurre imprecise, Vittozzi ottava. Doppietta franceseSegui in diretta il Live Biathlon Short Individual femminile a Nove Mesto 2026.

LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: azzurre imprecise, è festival franceseSegui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual femminile a Nove Mesto 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

SHIFFRIN ingiocabile in SLALOM infila la nona vittoria a LEVI, COLTURI seconda | HIGHLIGHTS

Argomenti discussi: LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generale; LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio; Rivivi il LIVE! Harakiri Giacomel, vince Perrot e Hofer sul podio; Quando partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella short individual di Nove Mesto 2026: n. di pettorale, orari, tv.

LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 19.47. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.45: Si chiude qui ... oasport.it

LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 18.35: Non sbaglia Vobornikova al primo poligono ed è quinta 18-32: Due errori di ... oasport.it

Biathlon | Dopo quasi 4 anni Lukas Hofer torna sul podio di Coppa del Mondo: 3° nella 15 km short individual a Nove Mesto. 20/20 al tiro. A 36 anni, esempio di esperienza, determinazione e passione che restano decisive nel tempo. x.com

Biathlon, Hofer torna sul podio in Coppa del Mondo Dopo quasi quattro anni di attesa, sacrifici e lavoro silenzioso, Lukas Hofer è tornato sul podio di una Coppa del Mondo di biathlon, nella 15 km short individual maschile disputata a Nove Mesto na Mor - facebook.com facebook