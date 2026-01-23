Biathlon Hofer è terzo in short individual | Felice per il mio primo podio individuale Gara perfetta

Lukas Hofer si è piazzato terzo nel biathlon short individual a Nove Mesto, segnando il suo primo podio individuale. La gara si è conclusa con una prestazione soddisfacente e senza errori, evidenziando la sua crescita e determinazione. La competizione si è svolta il 23 gennaio 2026 in Repubblica Ceca, consolidando la sua posizione nel circuito internazionale.

Nove Mesto, 23 gennaio 2026 – E’ salito sul terzo gradino del podio Lukas Hofer a Nove Mesto, in Repubblica Ceca. L’Azzurro ha tagliato il traguardo della short individual in Coppa del Mondo a 54?1 dal vincitore della gara Eric Perrot (36’30?6). Secondo è stato l’altro francese Emilien Jacquelin (41?8). L’atleta tricolore ha delineato un poligono pulito senza errori (in 4 sessioni avute). Festeggia allora il biathon azzurro un altro successo tricolore, verso le Olimpiadi di Milano Cortina. “Una gara che è andata più che bene – ha confessato Hofer dopo la premiazione, come riporta fisi.org – sono riuscito a tenere alta la concentrazione al tiro e sono davvero più che contento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generaleSegui la diretta live dello Short Individual di Nove Mesto 2026, con aggiornamenti su Hofer, Giacomel e Perrot.

Biathlon, Hofer torna sul podio: terzo nell’individuale, Giacomel in difficoltà ma resta leaderLukas Hofer si distingue nel biathlon di Nove Mesto con un terzo posto nell’individuale, segnando il suo primo podio in questa disciplina.

Biathlon, Hofer è terzo in short individual: Felice per il mio primo podio individuale. Gara perfettaFesteggia allora il biathon azzurro un altro successo tricolore, verso le Olimpiadi di Milano Cortina. ilfaroonline.it

Biathlon: l'azzurro Hofer torna sul podio, è terzo a Nove MestoLukas Hofer torna sul podio ed è terzo nella short individual che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di biathlon di Nove Mesto. (ANSA) ... ansa.it

ETERNO LUKAS HOFER! Splendido Lukas Hofer. L'Azzurro dà spettacolo nella short individuale maschile, chiudendo al 3° posto Hofer diventa inoltre l'atleta italiano più anziano (36 anni) a salire sul podio di una gara di Coppa del Mondo #Biathlon x.com

Nella tappa individuale di Nove Mesto di Biathlon, a 36 anni suonati, un grande Lukas Hofer torna sul podio piazzandosi dietro a Perrot e all'altro francese Jacquelin. Decisivo l'ultimo poligono dove Hofer non sbaglia, ma Tommy Giacomel si. Il padrone della c - facebook.com facebook