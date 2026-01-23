berlino e roma si allineano sulla cooperazione industriale ecco come

Berlino e Roma rafforzano la collaborazione nel settore industriale. Durante il vertice bilaterale, i leader politici hanno discusso questioni di rilevanza strategica, mentre il Forum imprenditoriale Italia-Germania ha permesso agli imprenditori di entrambe le nazioni di confrontarsi e individuare opportunità di cooperazione. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo tra i due Paesi per favorire lo sviluppo economico condiviso.

Mentre a Villa Pamphilj gli esecutivi italiano e tedesco affrontavano i temi più politici del vertice bilaterale, il Forum imprenditoriale Italia-Germania ha fatto incontrare gli esponenti delle categorie produttive di entrambi i Paesi. Aprendo il Forum, Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha sottolineato il ruolo centrale dell’iniziativa come piattaforma di dialogo tra imprese e istituzioni e indicatore della solidità del partenariato italo?tedesco. Tajani ha ricordato che oltre 500 imprese sono registrate all’evento, un segno “di un partenariato forte, solido e proiettato verso il futuro”, dove Italia e Germania – prime economie industriali dell’Unione Europea – condividono una visione di crescita competitiva e orientata all’export. 🔗 Leggi su Formiche.net

