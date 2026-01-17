Cooperazione economica industriale e tecnologica | Meloni incontra i vertici delle principali aziende giapponesi

Giorgia Meloni ha incontrato a Tokyo i rappresentanti di 17 aziende giapponesi di rilievo, nell’ambito di un dialogo sulla cooperazione economica, industriale e tecnologica tra Italia e Giappone. L’incontro, svoltosi presso l’ambasciata italiana, ha coinvolto gruppi con un fatturato complessivo superiore a mille miliardi di euro, focalizzandosi su settori strategici e opportunità di collaborazione internazionale.

L'ultimo impegno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ia Tokyo è stato l'incontro con i vertici delle principali aziende giapponesi, presso l'ambasciata italiana a Tokyo: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del partenariato Strategico Speciale tra Italia e Giappone. Tra questi: aerospazio, difesa, infrastrutture, industria ferroviaria, automotive, digitale, innovazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutica, finanza, commercio e alimentare.

