Pio Esposito alla Rai | Ecco cosa ho pensato al momento dell’assist per Lautaro Sulla Nazionale rispondo così

Dopo la recente vittoria contro l’Atalanta, Pio Esposito ha commentato l’assist fornito a Lautaro Martinez, condividendo le sue impressioni sulla prestazione e sulla Nazionale. L’attaccante dell’Inter ha espresso il suo punto di vista in modo diretto e sobrio, offrendo uno sguardo sincero sulle sue sensazioni e sul ruolo che ricopre in questa fase della stagione. Ecco le sue parole in merito all’episodio e alla sua visione della squadra nazionale.

Inter News 24 Il centravanti dell’Inter, Francesco Pio Esposito, si è espresso così dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro l’Atalanta in campionato. Ai microfoni della Domenica Sportiva, Pio Esposito ha analizzato il successo dei nerazzurri. Il giovane attaccante ha spiegato la scelta naturale di servire l’assist a Lautaro Martinez, preferendo l’altruismo alla gloria personale. Il classe 2005 ha poi ammesso l’errore per frenesia sul mancato raddoppio, ribadendo la massima concentrazione sugli impegni del club prima della Nazionale. VITTORIA E ASSIST – « Ho avuto subito una palla decisiva e sono contento di averla sfruttata bene. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito alla Rai: «Ecco cosa ho pensato al momento dell’assist per Lautaro. Sulla Nazionale rispondo così» Leggi anche: Pio Esposito a Dazn: «Cerco di imparare da Lautaro e dagli altri campioni, ecco cosa ho pensato quando sono entrato» Leggi anche: Vieri su Pio Esposito: «Mi sembra sulla strada giusta, sul paragone con me rispondo così… Mercato? Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni!» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie A, Atalanta-Inter 0-1 gli ospiti tornano in vetta - Aggiornamento del 29 Dicembre delle ore 02:18; Pio Esposito poteva venire al Napoli?, la risposta dell'agente coinvolge De Laurentiis. Pio Esposito Napoli, cosa c’è di vero? Il suo agente esce allo scoperto. Le parole di Giuffredi sul classe 2005 - Ma conferma la volontà dell’Inter di puntare su di lui Un retroscena di mercato riguardante Pio Esposito è stato ... calcionews24.com

Addio Pio Esposito, il retroscena dell’agente: “Non è un mistero…” - L'agente di Pio Esposito ha rivelato alcuni retroscena riguardo il possibile addio all'Inter del suo assistito. spaziointer.it

Inter, Pio Esposito: "Non mi aspetto niente dal 2026" - Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato così del match: "Cosa ho pensato quando sono entrato? msn.com

Pio Esposito: "Assist a Lauti, ecco cosa ho pensato. Nazionale Ora è giusto pensare all' #Inter perché..." x.com

Esposito resta una pista complicata Ecco cosa emerge - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.