In vista delle prossime gare, l’attenzione si concentra sulla possibile scelta di Mister Chivu riguardo alla formazione. Pio Esposito potrebbe infatti guadagnare una posizione stabile in squadra, mettendo in discussione il ruolo di Marcus Thuram. La situazione rimane in evoluzione e sarà interessante osservare come si svilupperanno le decisioni tecniche nei prossimi incontri.

Inter News 24 Mister Chivu è pronto a puntare sulla PiLa. Pio Esposito può rubare definitivamente il posto a Marcus Thuram? Vediamo la situazione. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il panorama offensivo dei campioni d’Italia sta vivendo una metamorfosi affascinante quanto efficace. Tramontate le ere della LuLa e della ThuLa, a Bergamo ha trovato la sua definitiva consacrazione la PiLa: l’inedita e potente sinergia formata da Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei meneghini, e Pio Esposito, il talentuoso attaccante classe 2005 dotato di una struttura fisica imponente e una visione di gioco matura. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu punta sulla PiLa: Pio Esposito ruba il posto a Thuram?

Leggi anche: Pio Esposito Inter, per Chivu non è il sostituto di Thuram: cosa succede con le coppie in attacco

Leggi anche: Chivu a Sky Sport: «In porta gioca Sommer, Thuram tornerà presto. Su Pio Esposito…»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Chivu punta sulla PiLa: Pio Esposito ruba il posto a Thuram?.

Union SG-Inter, dove vederla in TV e streaming: Chivu punta su Pio Esposito, le formazioni ufficiali - L’Inter torna in campo in Champions League da imbattuta per centrare la terza vittoria consecutiva: sfida l’Union SG alle 21:00, le formazioni ufficiali della partita. fanpage.it

Da Lautaro a Pio Esposito, è un'Inter di ferro. E ora Chivu punta il Napoli - 0 sull'Union Saint Gilloise, al netto delle difficoltà iniziali e delle parate di Sommer, è un chiaro indice ... m.tuttomercatoweb.com

Inter all'esame Roma: Lautaro e le ali della doppietta ma Chivu deve dosarlo: Bonny e Pio Esposito pronti - l’interrogativo sull’eventuale presenza in campionato dal 1’ contro la ... tuttosport.com

Pronti via, la Dea sta per scendere in campo contro l'Inter con il trio d'attacco formato da Scamacca, CDK e Mario Pašalic contro Lautaro Martinez, Thuram e Di Marco. Sarà una partita ad alta intensità contro la squadra di Chivu, che punta a tornare in testa alla - facebook.com facebook

ESCLUSIVA Di Napoli: “Inter, punta sui giovani: con Chivu si può. E sullo scudetto…” x.com