Bergamo Jazz 2026 | anatomia di un successo annunciato

Bergamo Jazz 2026 si presenta come un evento di rilievo nel panorama musicale internazionale. Con una storia ricca e prestigiosa, il festival ha saputo mantenere nel tempo un forte legame con grandi nomi del jazz, come Keith Jarrett, sin dai primi anni. Questa continuità testimonia l’importanza culturale e la qualità artistica che caratterizzano l’appuntamento, confermando la sua posizione come uno degli eventi più apprezzati nel settore.

Bergamo Jazz è un festival di fama mondiale, e questo già si sa. Poche rassegne al mondo possono vantarsi di aver ospitato Keith Jarrett sin dai suoi esordi (per la precisione nel 1973, come testimonia la foto sui gradini del Palazzo della Ragione ad opera di Roberto Masotti utilizzata per la copertina di Treasure Island del 1974). Tuttavia ciò non è sufficiente a spiegare il motivo di un successo sempre più crescente di questa manifestazione che, ancor prima dell’inizio della prossima edizione di marzo 2026 ha già registrato 800 abbonamenti, un numero impensabile per qualsiasi festival jazz che non abbia in cartellone artisti o gruppi pop.🔗 Leggi su Bergamonews.it

