Polselli al SIGEP World 2026 | bilancio di un successo annunciato

Si chiude con risultati tangibili e segnali incoraggianti la partecipazione di Polselli al SIGEP World 2026, svoltosi dal 16 al 20 gennaio nel Quartiere Fieristico di Rimini. Gli appuntamenti dedicati alla pizza, articolati tra tradizione napoletana e scuola romana, hanno registrato un’attenzione costante e qualificata, confermando la bontà di una proposta culturale prima ancora che commerciale. Il pubblico di professionisti, pizzaioli e operatori del settore ha seguito con interesse le dimostrazioni e i confronti, riconoscendo nelle farine Polselli uno strumento di lavoro affidabile e identitario. 🔗 Leggi su 2anews.it

