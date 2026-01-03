Juventus sette anni nella deriva gestionale | anatomia di un declino annunciato

Dopo sette anni di gestioni spesso discusse e decisioni affrettate, la Juventus si trova in un momento di riflessione. Le scelte compiute nel tempo hanno influito sulla stabilità e sull’identità del club, portandolo a confrontarsi con sfide importanti. Questo percorso evidenzia come un percorso di crescita possa essere compromesso da strategie poco coordinate e da una gestione incerta, lasciando il club in una fase di transizione.

Sette anni di scelte contraddittorie, rivoluzioni affrettate e identità smarrite hanno trasformato la Juventus in un laboratorio instabile, lontano dalla solidità che l'aveva resa un modello europeo.. Negli ultimi sette anni la Juventus ha attraversato una trasformazione profonda, spesso caotica, che ha minato certezze costruite in oltre un decennio di dominio. È stato un lungo viaggio attraverso errori strategici, rivoluzioni affrettate e un senso crescente di disorientamento. Il momento simbolico della frattura può essere individuato nel 2018, quando la società decide di interrompere il ciclo di Massimiliano Allegri, reduce da cinque scudetti consecutivi e due finali di Champions.

