Beatrice Venezi conquista Pisa | in teatro solo applausi Ma nel foyer anche le spille simbolo del dissenso

Pisa, 23 gennaio 2026 – Spille gialle appuntate all'abito solo da alcuni dipendenti del Teatro Verdi di Pisa, stasera in occasione della 'Carmen' di Bizet, spettacolo che vede sul podio Beatrice Venezi a dirigere l'Orchestra da Camera Fiorentina. Una protesta promossa dalla Cgil locale, in linea con quella dei lavoratori del Teatro La Fenice a Venezia, che è stata attuata a Pisa senza particolari clamori. PISA, ITALIA - 23 GENNAIO 2026: Contestazione Venezi al Teatro Verdi (foto di Ilaria Vallerini Del Punta) “Ecco perché protestiamo contro Beatrice Venezi”: lei dirige al Verdi, i lavoratori del teatro di Pisa con le spillette La spilla simbolo di dissenso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ancora guai per Beatrice Venezi, le spille contro di lei si moltiplicano e… fanno il giro del mondo!La nomina di Beatrice Venezi alla guida musicale della Fenice di Venezia, annunciata lo scorso settembre, ha suscitato reazioni e polemiche che si sono diffuse a livello internazionale.

È boom per la spilla contro Beatrice Venezi degli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia. Ecco come il dissenso diventa merchandising e va a rubaUna spilletta realizzata dagli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia, raffigurante una chiave di violino su sfondo giallo, sta riscuotendo grande successo.

Argomenti discussi: La Fenice, protesta contro Beatrice Venezi si sposta: spillette gialle al concerto a Pisa; Beatrice Venezi risponde alle proteste de La Fenice: La partita non è finita. Io raccomandata? Lavoro solo all'estero.

Ecco perché anche a Pisa protestiamo contro Venezi: lei dirige al Verdi, i lavoratori del teatro indossano le spilletteLa serata nella città della Torre: c’è la Carmen di Bizet sul palco. La musicista dirigerà l’Orchestra da Camera Fiorentina. Ma sull’onda delle polemiche per la nomina alla direzione musicale della Fe ... msn.com

Spillette a Pisa, interviene Beatrice Venezi dopo le polemicheBeatrice Venezi, nota direttrice d'orchestra, è intervenuta in merito alle recenti polemiche sorte attorno all'uso delle spillette al Teatro La Fenice di Pisa. La questione ha attirato l'attenzione de ... it.blastingnews.com

