Ancora guai per Beatrice Venezi le spille contro di lei si moltiplicano e… fanno il giro del mondo!

La nomina di Beatrice Venezi alla guida musicale della Fenice di Venezia, annunciata lo scorso settembre, ha suscitato reazioni e polemiche che si sono diffuse a livello internazionale. Le contestazioni nei suoi confronti si sono moltiplicate, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla figura e sul ruolo della direttrice nel panorama musicale italiano e globale.

La nomina di Beatrice Venezi alla guida musicale della Fenice di Venezia, annunciata lo scorso settembre, continua a generare strascichi e tensioni che vanno ben oltre i confini del teatro lagunare. Quella che inizialmente sembrava una protesta circoscritta si è trasformata in un simbolo riconoscibile e diffuso, capace di attirare l’attenzione di orchestre, lavoratori dello spettacolo e pubblico anche fuori dall’Italia. Un dissenso silenzioso, ma visibilissimo, che ha trovato nelle ormai celebri spille un mezzo di comunicazione potente e globale. Che guaio: la protesta contro Beatrice Venezi fa il giro del mondo!. 🔗 Leggi su Donnapop.it

