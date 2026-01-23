Battuta sessista sindaco cancella evento con Massimo Boldi

L’amministrazione comunale di Lugagnano, guidata dal sindaco Antonio Vincini, ha deciso di annullare l’evento previsto per il 5 febbraio nel teatro locale, che avrebbe visto come ospite l’attore Massimo Boldi. La scelta si è resa necessaria a seguito di una battuta considerata sessista, suscitando discussioni sulla sensibilità e il rispetto nelle iniziative pubbliche.

L'amministrazione comunale di Lugagnano del sindaco Antonio Vincini ha annullato un evento che avrebbe dovuto svolgersi il 5 febbraio nel teatro del paese e avere come protagonista l'attore Massimo Boldi. Il comico non è più ospite gradite dopo la bufera scatenata da una sua battuta sessista in un'intervista "Il Fatto Quotidiano". (La frase di Boldi: ""Ci sono in realtà alcune discipline in cui sono un campione: la f. e gli aperitivi", ndr) Boldi, dopo una esternazione riportata nel titolo dell'intervista, è stato escluso dall'elenco tedofori della fiamma olimpica. Ora arriva anche l'annullamento della sua partecipazione in Valdarda.

