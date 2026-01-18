Il comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha deciso di escludere Massimo Boldi dalla staffetta della Fiamma Olimpica, a seguito di una battuta considerata sessista. La scelta riflette l’impegno delle istituzioni a mantenere i valori di rispetto e inclusione propri dei Giochi Olimpici. La decisione sottolinea l’importanza di sensibilizzare sul comportamento appropriato, garantendo un esempio positivo per l’evento e il pubblico.

Il comitato organizzatore delle prossime olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 ha rimosso l’attore Massimo Boldi dalla lista delle persone che porteranno la Fiamma Olimpica. Una battuta sessista e inappropriata gli è costata la partecipazione. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, quando il giornalista Ferruccio Sansa ha chiesto all’attore quale sport praticasse, Boldi ha risposto “la figa”. L’atteggiamento di Boldi contrasta i valori olimpici promossi. Il Comitato ha commentato la vicenda e le motivazioni che hanno spinto alla decisione finale. L’attore, infatti, ha espresso opinioni che il Comitato Organizzatore giudica incompatibili con i valori olimpici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Milano – Cortina 2026, escluso Massimo Boldi dopo una battuta sessista: “Incompatibile con i valori olimpici”

Milano-Cortina, Massimo Boldi fuori dalla lista tedofori: “Incompatibile con i valori olimpici”

Il comitato organizzatore di Milano-Cortina ha annunciato la esclusione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica, ritenendo che la sua partecipazione fosse in contrasto con i valori promossi dai Giochi. La decisione mira a mantenere l’immagine istituzionale e l’integrità dell’evento, rispettando gli standard di rappresentanza e coerenza con i principi olimpici.

Milano-Cortina, Massimo Boldi escluso dai tedofori: la frase choc e lo scontro sui “valori olimpici”

Massimo Boldi è stato escluso dalla staffetta dei tedofori per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, decisione ufficiale del Comitato organizzatore. La scelta ha suscitato dibattiti sui valori olimpici e sulla rappresentatività degli attori coinvolti. Questa esclusione evidenzia come le scelte organizzative possano generare confronti e riflessioni sul significato e sui principi alla base dei Giochi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Massimo Boldi è stato rimosso dall'elenco dei tedofori per le prossime Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. Il noto attore di film comici italiani ha rilasciato un'intervista al Fatto quotidiano, dove ha dichiarato che: «Non ho mai mosso un muscolo. Non sono uno - facebook.com facebook

"Sono un campione di fig...": bufera su Massimo #Boldi, Milano Cortina lo rimuove dai tedofori x.com