Dopo la battuta sessista salta l’evento con Massimo Boldi a Lugagnano

L'amministrazione comunale di Lugagnano, guidata dal sindaco Antonio Vincini, ha deciso di annullare l'evento previsto per il 5 febbraio nel teatro locale, con la partecipazione dell’attore Massimo Boldi. La scelta si è resa necessaria in seguito a una battuta sessista pronunciata dall’attore, che ha suscitato reazioni negative nella comunità. La decisione mira a tutelare il rispetto e il clima di dialogo all’interno della comunità.

L’attore comico era atteso al teatro Barani di Lugagnano ma il Comune ha annullato l’evento dopo la sua intervista a “Il Fatto Quotidiano” L'amministrazione comunale di Lugagnano del sindaco Antonio Vincini ha annullato un evento che avrebbe dovuto svolgersi il 5 febbraio nel teatro del paese e avere come protagonista l'attore Massimo Boldi. Il comico non è più ospite gradite dopo la bufera scatenata da una sua battuta sessista in un'intervista “Il Fatto Quotidiano”. Boldi, dopo una esternazione riportata nel titolo dell’intervista, è stato escluso dall’elenco tedofori della fiamma olimpica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Massimo Boldi, il Comune piacentino di Lugagnano annulla l'evento teatrale con il comico per la sua frase sessistaIl Comune di Lugagnano, in provincia di Piacenza, ha deciso di annullare l’evento teatrale con Massimo Boldi previsto per il 5 febbraio, a seguito delle sue dichiarazioni considerate sessiste. Milano – Cortina 2026, escluso Massimo Boldi dopo una battuta sessista: “Incompatibile con i valori olimpici”Il comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha deciso di escludere Massimo Boldi dalla staffetta della Fiamma Olimpica, a seguito di una battuta considerata sessista. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026, cancellato dalla lista dopo la battuta sessista; Massimo Boldi, non c'è pace per Cipollino: annullato un evento in un comune nel piacentino. Rimborseremo i biglietti; Milano - Cortina 2026, escluso Massimo Boldi dopo una battuta sessista: Incompatibile con i valori olimpici; Massimo Boldi, il Comune piacentino di Lugagnano annulla l'evento teatrale con il comico per la sua frase sessista. Massimo Boldi non sarà tedoforo di Milano Cortina 2026, cancellato dalla lista dopo la battuta sessistaMilano Cortina 2026, Massimo Boldi non sarà tedoforo dopo l’intervista: il Comitato richiama i valori olimpici, paga la sua battuta hot ... virgilio.it Massimo Boldi è stato rimosso dai tedofori della fiamma olimpica per via di una battuta sessistaIl comitato organizzatore delle imminenti olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha rimosso l’attore comico Massimo Boldi dalla lista delle persone che porteranno la fiamma olimpica per via di una batt ... ilpost.it Ancora una tegola su #massimoboldi Dopo la battuta infelice dei giorni scorsi e la successiva esclusione come tedoforo, anche l’amministrazione comunale di Lugagnano ha deciso di annullare un evento che avrebbe dovuto svolgersi il 5 febbraio nel teatro d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.