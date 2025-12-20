Diciassettesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Bologna non si ripete a Belgrado la Virtus cede alla Stella Rossa
Non riesce la doppietta serba alle V nere che, dopo aver battuto il Partizan nel turno precedente, si inchinano alla Stella Rossa per 90-89, nella diciassettesima giornata basket Eurolega 202526. I padroni di casa vincono in extremis nel finale, con Bologna che fallisce il canestro decisivo. DICIASSETTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 202526: STELLA ROSSA-VIRTUS BOLOGNA 90-89 Il primo quarto si gioca sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che riescono a prendere le redini del match in mano sul finale di frazione. In svantaggio di 13-12, i serbi piazzano un parziale di 9.0, creando un primo gap, tale da chiudere il periodo sul 23-15. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
