Basket Dr1 In chiave salvezza l’Academy sbanca Cesena; Dr2 La Compagnia resta in alto; B donne Beffa per il Capra Team Aviators scatenati Lusa ko a testa alta

25 nov 2025

Divisione regionale 1 Non si fermano gli Aviators Lugo. Le sesta vittoria consecutiva, arrivata in casa con il Progresso Happy Basket Castel Maggiore per 74-55 (19-13; 43-22; 58-38), permette loro di restare al secondo posto alle spalle dell’imbattuta Anzola. Ha provato a fermare la capolista il Lusa Basket Massa Lombarda, caduta 65-75 (20-20; 37-41; 52-51) a testa alta in trasferta. Successo d’oro in chiave salvezza per la Raggisolaris Academy che sbanca Cesena 87-75 (25-26; 44-41; 67-56). Lugo: Naccari 23, Martini 2, Mazzotti 8, Baroncini L. 1, Galletti 3, Caroli 6, Caramella 5, Guardigli 16, Mihajlovski, Savino 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

