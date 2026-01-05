Mantulì brezza che porta arte nella cantina Barone Pizzini

Mantulì è una brezza che porta con sé l’arte e la tradizione della cantina Barone Pizzini. In occasione dell’Epifania, rappresenta un gesto di augurio per un nuovo anno all’insegna di qualità e convivialità, accompagnato da vini selezionati e un ambiente autentico. Un modo semplice e raffinato per celebrare le occasioni speciali e condividere momenti di piacere con amici e famiglia.

Un altro brindisi per l'Epifania che può essere solo l'augurio di un anno felice con tante buone bottiglie e cantine. Partendo magari dalla franciacortina Barone Pizzini, biologica e vegana tra le più premiate che spazia dagli scaffali dell'Esselunga con un'ottima «Golf 1927», alle miglior enoteche con le superbe «Animante» (una delle migliori bolle) e «Saten» su tutte. Accoppiamenti ideali per cotechino e lenticchie di buonaugurio, ma anche per primi piatti o menù di pesce. Da non trascurare il matrimonio con un Culatello di Zibello del quale Spigaroli e l'Antica Corte Pallavicina sono maestri.

