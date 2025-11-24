Ct San Giorgio del Sannio l’ucraina Olyinikova vince il terzo torneo dell’anno | è nella top 100 Wta
Tempo di lettura: 2 minuti Stagione da incorniciare per la tennista ucraina Oleksandra Olyinikova, tesserata con il Ct San Giorgio del Sannio, che in Cile a Colina si è aggiudicata il terzo torneo Wta 125 dell’anno dopo i trionfi di Tolentino e Tucuman in Argentina. La Olyinikova ha superato al primo turno (62, 62) la statunitense Mandik (n. 185 Wta), agli ottavi la giocatrice del Burundi Nahimana (220 WTA) e nei quarti di finale (63 76) la slovena Polona Hercog, capace in carriera di raggiungere la 35esima posizione Wta. La tennista ucraina, punta di diamante del Ct San Giorgio del Sannio, ha poi completato la settimana perfetta battendo in semifinale la giovane ceca classe 2008 Laura Samson (n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
