Barcollano i valori cristiani pilastro della coscienza storica dell’umanità

I valori cristiani, tradizionalmente fondamenta della coscienza storica dell’umanità, stanno affrontando una fase di cambiamento. Le abitudini, gli stili di vita e le concezioni del mondo si stanno evolvendo, riflettendo una crescente trasformazione culturale e sociale. Questi mutamenti sollevano interrogativi sulla percezione e il ruolo delle radici cristiane nella società contemporanea, evidenziando un processo di scristianizzazione che coinvolge diversi aspetti della vita quotidiana.

Abitudini, stili di vita, concezioni del mondo rivelano ovunque una profonda trasformazione (scristianizzazione) della coscienza storica dell'umanità. Guerre e violenze di ogni tipo ci dicono che stanno barcollando l'idea dell'uomo come valore universale, la sua dignità e libertà, l'idea di verità e di dialogo razionale, nonché l'interesse comune di tutti i popoli a tenersi cari questi valori per salvaguardare la pace. E' un po' come se il mondo si fosse stancato di stare nell'ordine. Ci sono guerre vere, che sarebbe troppo lungo elencare (Ucraina, Gaza, Sudan, Yemen, Congo, e altre ancora), e guerre metaforiche come la guerra dei dazi o quelle informatiche; c'è la tremenda repressione del dissenso in Iran da parte di un regime sanguinario, e c'è un multilateralismo che sembra una specie di bellum omnium contra omnes, un generatore di divisioni profonde persino all'interno delle sue diverse aree d'influenza, vedi quanto sta accadendo nel nostro occidente.

