Addio a Mimma Bonafede pilastro di umanità

È scomparsa a Vicchio Maria Luisa Mimma Bonafede, nota per il suo impegno nel sociale e per aver presieduto l’associazione “Oltre, ponte tra i mondi”. Con una carriera dedicata a progetti di integrazione, ha contribuito in modo significativo al sostegno dei migranti nella comunità. La sua perdita rappresenta una perdita importante per il territorio e per chi ha beneficiato della sua dedizione e umanità.

Vicchio (Firenze), 30 dicembre 2025 – Si è spenta a Vicchio all'età di 77 anni Maria Luisa Mimma Bonafede, già presidente dell'associazione "Oltre, ponte tra i mondi"; in prima linea con vari progetti dedicati ai migranti, tra i quali "Cas – Integrarsi a Vicchio". "Oggi – afferma il sindaco Francesco Tagliaferri – Vicchio piange una perdita incolmabile. Ci ha lasciati Mimma, una donna che ha fatto della solidarietà e dell'impegno civile non solo una missione, ma una ragione di vita. Mimma non è stata solo una cittadina esemplare; è stata un pilastro di umanità. Ha lavorato per anni in prima linea, senza mai risparmiarsi, diventando la voce di chi non ne aveva e il braccio teso verso chiunque si trovasse in difficoltà.

