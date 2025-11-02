L’appello di Fabio Storchi, presidente Ucid di Reggio Emilia: "Facciamo insieme" come suggerisce anche il Santo Padre. Giorni di profonda spiritualità e riflessione per l’ Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid) della sezione di Reggio Emilia. La delegazione, guidata dal presidente, il Cavaliere del Lavoro Fabio Storchi, ha compiuto un significativo pellegrinaggio a Roma, partecipando a tappe cruciali del cammino giubilare della Chiesa. Il viaggio ha unito all’esperienza spirituale la visita alla storica Specula Vaticana di Castel Gandolfo e la partecipazione alla solenne celebrazione della messa festiva nella Basilica di San Pietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La delegazione dell’Ucid a Roma: "Imprenditori con valori cristiani"