Nella serata di ieri, una sparatoria si è verificata davanti a una chiesa mormone a Salt Lake City, nello Utah. L’incidente ha causato due decessi e almeno sei feriti. La polizia sta indagando sulle cause dell’evento e sulla dinamica dell’accaduto, mentre le autorità locali stanno garantendo la sicurezza nella zona.

Due persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta ieri sera fuori da una chiesa mormone a Salt Lake City, nello Stato Usa dello Utah. All’interno della chiesa, in quel momento, decine di persone stavano partecipando a un funerale. La polizia di Salt Lake City non ritiene che l’attacco abbia motivazioni di carattere religioso. Nessun sospetto è stato al momento arrestato, ha riferito la polizia locale. Dopo la sparatoria, sul luogo sono intervenuti circa 100 veicoli delle forze dell’ordine e diversi elicotteri hanno sorvolato la zona. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti

Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti

