Salt Lake City sparatoria fuori da chiesa durante funerale | 2 morti e 6 feriti

Nella serata di Salt Lake City, una sparatoria si è verificata durante un funerale presso una chiesa della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Redwood Road. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.30, ha causato due vittime e sei feriti. La polizia è intervenuta prontamente sul luogo per gestire la situazione e avviare le indagini.

Sono le 19.30 ora locale, quando la polizia riceve una chiamata d’emergenza per quanto sta accadendo presso una cappella della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in Redwood Road a Salt Lake City. Ebbene, nel silenzio doloroso della celebrazione di un funerale, gli spari risuonano sordi e suggellano la morte di due . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salt Lake City, sparatoria fuori da chiesa durante funerale: 2 morti e 6 feriti Leggi anche: Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti Leggi anche: Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa mormone: due morti e sei feriti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sparatoria a un funerale a Salt Lake City, due morti e diversi feriti; Usa, sparatoria fuori da chiesa a Salt Lake City: due morti e almeno sei feriti; Sparatoria fuori dalla chiesa mormone di Salt Lake Metropolis provoca almeno 2 morti e 6 feriti: polizia; Sparatoria di massa a Salt Lake City: almeno 8 persone hanno sparato, 2 mortalmente, nella chiesa mormone mormone di Salt Lake City, Utah, dice la polizia. Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa: bilancio drammatico per la comunità - Sparatoria davanti a una chiesa a Salt Lake City: dramma durante un funerale, le autorità danno la caccia ai responsabili. notizie.it Spari a Salt Lake City fuori da una chiesa durante un funerale, 2 morti e 6 feriti - Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite a causa di alcuni colpi di arma da fuoco sparati fuori da una chiesa a Salt Lake City, negli Usa ... virgilio.it

Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa: due morti e sei feriti - Due persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta mercoledì sera fuori da una ... msn.com

ULTIM’ORA – SPARI FUORI DALLA CHIESA DURANTE UN FUNERALE: 2 MORTI E 6 FERITI

La brianzola cinque volte vincitrice del titolo italiano, in gara per 4 edizioni. Da atleta a Salt Lake City ad apripista a Torino e tecnica delle Nazionali. “Che emozione essere stata una delle prime donne...” - facebook.com facebook

Derrick White show: 27 punti e 7 stoppate, Boston passa a Salt Lake City x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.