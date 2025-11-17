Ladri scalatori nella palazzina | salgono dal tubo del gas e fanno razzia

Fine settimana di riposo? Assolutamente no; almeno, per quanto riguarda i ladri. A essere colpita nel weekend è stata Arco dove sabato 15 novembre i malviventi hanno agito in via Venezia, con segnalazioni anche in via Cerere. Sorprende ancora una volta – ma forse si tratta a tutti gli effetti di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

